https://static.news.ru/photo/de77480c-9476-11e9-9257-fa163e074e61_1024.jpg Елена Малышева Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева рассказала, что погибший в мае 2019 года в результате ДТП Сергей Доренко, мог бы спастись. Диагноз — аневризма грудной аорты — был поставлен журналисту в 2016 году, но он не полноценно заботился о собственном здоровье.

По словам теледоктора, Доренко принимал лекарства, наблюдался у кардиолога, но отказался от операции. Подобный диагноз ставится большому количеству людей, и он не является смертельной меткой, заявила Малышева в эфире программы « Жить здорово! » на Первом канале.

Скончался он, не приходя в сознание. Но причиной стала не авария, экспертиза показала, что у Сергея был разрыв аорты. То есть с точки зрения медиков сначала он умер, а потом врезался в бордюр, — отметила телеведущая.

Она объяснила, что в основе лежат атеросклероз и повышенное давление. И ту, и другую болезни надо обязательно лечить. В передаче эксперты назвали способы лечения, отметив что необходимые операции делают во многих городах страны, в том числе и бесплатно.

Бесконечно жаль, что рядом с Сергеем Доренко не оказалось тех, кто мог как-то повлиять на него, сказать, чтобы лечение, которое необходимо, было проведено и сделано. <...> Я всегда считала его блистательным журналистом, может быть, одним из лучших, самых талантливых и ярких в нашей стране. Наверное, для его человеческой судьбы он погиб как жил — на взлете, вспыхнув и сгорев? — сказала теледоктор.

При этом добавила, что важно жить долго, растить детей, а для этого надо понимать, что «всё зависит от нас самих».

Ранее News.ru сообщал, что Малышева рассказала о необычном рекорде, установленном по дороге домой. По её словам, 19 июня она шла босиком два часа. За это время теледоктор прошла 10,69 км, сделав 15 343 шага. Прогулка стоила 905 потраченных ккал. В качестве доказательства она выложила фотографию, на которой её белые туфли выглядывают из сумки.