https://static.news.ru/photo/72fc34ea-5f27-11e9-b63e-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад спаслась от рака. Победить онкологическое заболевание ей удалось после удаления полипа кишечника.

Заслуженный врач России отметила, что предраковый полип врачи обнаружили во время колоноскопии. Об этом Малышева написала на своей странице в Instagram .

С тех пор один раз в три года я прохожу гастро- и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов. Это обследование каждый здоровый человек должен пройти в 50 лет, — говорится в её сообщении.

По словам Малышевой, у онкологических заболеваний не бывает симптомов на начальной стадии, «если они появились, то значит, что процесс зашёл очень далеко».

Ранее News.ru сообщал, что около 70% жителей России сталкивались с онкологическими заболеваниями — им или их знакомым медики ставили такой диагноз. Об этом говорится в докладе на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Около трети опрошенных никогда не сталкивались с онкологическими заболеваниями — преимущественно мужчины (35%) и молодые люди в возрасте 18–24 лет (49%).