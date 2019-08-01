Телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад спаслась от рака. Победить онкологическое заболевание ей удалось после удаления полипа кишечника.
Заслуженный врач России отметила, что предраковый полип врачи обнаружили во время колоноскопии. Об этом Малышева написала на своей странице в
С тех пор один раз в три года я прохожу гастро- и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов. Это обследование каждый здоровый человек должен пройти в 50 лет, — говорится в её сообщении.
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Три года назад меня спас от рака доктор Городокин, удалив предраковый полип толстого кишечника во время колоноскопии. С тех пор один раз в три года я прохожу гастро- и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов. Это обследование каждый здоровый человек должен пройти в 50 лет. Рак не имеет симптомов. Если они появились, значит процесс зашёл очень далеко. Я очень признательна доктору Городокину за то, что он уже спас меня от рака однажды. И я горжусь тем, что врач такого уровня любит Россию и с удовольствием работает у нас. Он входит в список лучших гастроэнтерологов США. Он подтвердил все свои американские врачебные дипломы и сдал все врачебные экзамены в России. Он знает всех своих пациентов снаружи и изнутри. Он гастроэнтеролог - эндоскопист. Он - Гуру своего дела. Ваши вопросы доктору вы можете задать прямо здесь. Он обязательно ответит. В @clinicamalyshevoy он БЕСПЛАТНО проводит прямые эфиры и отвечает на все вопросы. Записаться к нему на приём или на видео-консультацию можно по телефону: 8(495)268-1212 А вы сделали гастроскопию и колоноскопию? @clinicamalyshevoy #клиникамалышевой #еленамалышева
По словам Малышевой, у онкологических заболеваний не бывает симптомов на начальной стадии, «если они появились, то значит, что процесс зашёл очень далеко».
Ранее News.ru сообщал, что около 70% жителей России сталкивались с онкологическими заболеваниями — им или их знакомым медики ставили такой диагноз. Об этом говорится в докладе на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Около трети опрошенных никогда не сталкивались с онкологическими заболеваниями — преимущественно мужчины (35%) и молодые люди в возрасте 18–24 лет (49%).