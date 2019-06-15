Телеведущая Елена Малышева возмутила общественность. В очередном выпуске своего шоу она задалась вопросом: «Откуда берутся кретины?» Эта фраза была написана на полу студии на фоне фотографии новорожденного младенца. Ведущая также повторила её несколько раз. Программа была посвящена людям с ментальными нарушениями: кретинизм, имбецильность, дебильность.

Новый выпуск программы Елены Малышевой вызвал возмущение общественности. Ситуацией оказались недовольны члены общественной организации, созданной родителями и близкими детей с расстройствами аутического спектра. Также телеведущую осудили многие медиаперсоны.

Телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram-канале написала: «Какая жесть(( Малышева в себе вообще?» Представители Telegram-канала «Медиакиллер» ещё более радикально прокомментировали случившееся.

Уважаемые коллеги, отвечаем на ваш вопрос: кретины берутся из редакторов передач Елены Малышевой, — написали в сообществе.

Среди других пользователей Сети нашлось немало как сторонников, так и противников подхода Елены Малышевой к освещению темы.

Помимо медицинских знаний, нужно обладать информацией о специфике общения людей в общественной среде и принятых в ней определений. Ну и, конечно врач, в первую очередь должен обладать чувством такта и уважения к пациенту, — такое мнение высказывает пользователь Юлия Колганова.

Мир превратился в сборище унижаемых и оскорбляемых. Кретинов нет, чёрных нет, геи бедные и угнетаемые — так давайте нести в массы, что это хорошо и правильно, что прививать ребёнку осознание того, что он другого пола — это хорошо, — пишет пользователь Pikabu под ником punkspb.

Корреспондент News.ru связалась с помощником Елены Малышевой Сергеем. Он пояснил, что для комментариев телеведущая сейчас недоступна, потому что у неё «много работы», и добавил, что «кретин — это диагноз», а шумиху вокруг телепередачи он считает непонятной.

Опрошенные врачи высказались против использования слова «кретин», особенно в передаче на федеральном канале. Врач-психиатр высшей категории Московского НИИ психиатрии (филиал «НМИЦ психиатрии им. В.П. Сербского» Минздрава) Виктор Ханыков в разговоре с News.ru отметил, что этот термин не употребляют врачи даже при общении друг с другом. А в разговорах с пациентами это слово и вовсе находится под запретом.

Когда мы ставим диагноз, то говорим: умственная отсталость стадии «кретинизм». Мы не называем этого человека кретином. Это производная от диагноза, которая им не является. Поэтому употреблять это слово некорректно.

Виктор Ханыков

врач-психиатр высшей категории Московского НИИ психиатрии

Детский психиатр, сотрудник Центра психического здоровья РАМН Татьяна Крылатова отметила, что слово «кретин» возможно использовать лишь в медицинской документации или в узкоспециализированной среде. В разговоре с немедиками его употребление недопустимо.

В народе это понятие нарицательное. Поэтому следует его избегать. Малышева, к сожалению, бывает резка и неосторожна. Создаёт какие-то такие колющие образы. Все от них устали.

Татьяна Крылатова

детский психиатр, сотрудник Центра психического здоровья РАМН

«Откуда берутся кретины» — фраза уместная для выступления на медицинском форуме. Но не для программы для домохозяек, выходящей в прайм-тайм. Я расцениваю это так: Елена Малышева ругалась в эфире. С другой стороны, этим она привлекает внимание к передаче. Думаю, что она сделала это сознательно. Для того чтобы привлечь внимание к передаче, пошла на неправильное поведение.

Алексей Рощин

социальный психолог

Елена Малышева нарушила журналистскую этику, но закон она не преступала. Даже если будет иск против её программы, то суд, скорее всего, встанет на её сторону. Слово «кретин» является медицинским термином, но в обществе употребляется в негативном аспекте. Употреблять его или нет — остается на совести каждого человека.

Нарек Костанян

адвокат