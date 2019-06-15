Телеведущая Елена Малышева возмутила общественность. В очередном выпуске своего шоу она задалась вопросом: «Откуда берутся кретины?» Эта фраза была написана на полу студии на фоне фотографии новорожденного младенца. Ведущая также повторила её несколько раз. Программа была посвящена людям с ментальными нарушениями: кретинизм, имбецильность, дебильность.
Новый выпуск программы Елены Малышевой вызвал возмущение общественности. Ситуацией оказались недовольны члены общественной организации, созданной родителями и близкими детей с расстройствами аутического спектра. Также телеведущую осудили многие медиаперсоны.
Телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram-канале написала: «Какая жесть(( Малышева в себе вообще?» Представители Telegram-канала «Медиакиллер» ещё более радикально прокомментировали случившееся.
Уважаемые коллеги, отвечаем на ваш вопрос: кретины берутся из редакторов передач Елены Малышевой, — написали в сообществе.
Среди других пользователей Сети нашлось немало как сторонников, так и противников подхода Елены Малышевой к освещению темы.
Помимо медицинских знаний, нужно обладать информацией о специфике общения людей в общественной среде и принятых в ней определений. Ну и, конечно врач, в первую очередь должен обладать чувством такта и уважения к пациенту, — такое мнение высказывает пользователь Юлия Колганова.
Мир превратился в сборище унижаемых и оскорбляемых. Кретинов нет, чёрных нет, геи бедные и угнетаемые — так давайте нести в массы, что это хорошо и правильно, что прививать ребёнку осознание того, что он другого пола — это хорошо, — пишет пользователь Pikabu под ником punkspb.
Корреспондент News.ru связалась с помощником Елены Малышевой Сергеем. Он пояснил, что для комментариев телеведущая сейчас недоступна, потому что у неё «много работы», и добавил, что «кретин — это диагноз», а шумиху вокруг телепередачи он считает непонятной.
Опрошенные врачи высказались против использования слова «кретин», особенно в передаче на федеральном канале. Врач-психиатр высшей категории Московского НИИ психиатрии (филиал «НМИЦ психиатрии им. В.П. Сербского» Минздрава) Виктор Ханыков в разговоре с News.ru отметил, что этот термин не употребляют врачи даже при общении друг с другом. А в разговорах с пациентами это слово и вовсе находится под запретом.
Детский психиатр, сотрудник Центра психического здоровья РАМН Татьяна Крылатова отметила, что слово «кретин» возможно использовать лишь в медицинской документации или в узкоспециализированной среде. В разговоре с немедиками его употребление недопустимо.