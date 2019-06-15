Телеведущая Елена Малышева возмутила общественность. В очередном выпуске своего шоу она задалась вопросом: «Откуда берутся кретины?» Эта фраза была написана на полу студии на фоне фотографии новорожденного младенца. Ведущая также повторила её несколько раз. Программа была посвящена людям с ментальными нарушениями: кретинизм, имбецильность, дебильность.

Новый выпуск программы Елены Малышевой вызвал возмущение общественности. Ситуацией оказались недовольны члены общественной организации, созданной родителями и близкими детей с расстройствами аутического спектра. Также телеведущую осудили многие медиаперсоны.

Телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram-канале написала: «Какая жесть(( Малышева в себе вообще?» Представители Telegram-канала «Медиакиллер» ещё более радикально прокомментировали случившееся.

Уважаемые коллеги, отвечаем на ваш вопрос: кретины берутся из редакторов передач Елены Малышевой, — написали в сообществе.

Среди других пользователей Сети нашлось немало как сторонников, так и противников подхода Елены Малышевой к освещению темы.

Помимо медицинских знаний, нужно обладать информацией о специфике общения людей в общественной среде и принятых в ней определений. Ну и, конечно врач, в первую очередь должен обладать чувством такта и уважения к пациенту, — такое мнение высказывает пользователь Юлия Колганова.

Мир превратился в сборище унижаемых и оскорбляемых. Кретинов нет, чёрных нет, геи бедные и угнетаемые — так давайте нести в массы, что это хорошо и правильно, что прививать ребёнку осознание того, что он другого пола — это хорошо, — пишет пользователь Pikabu под ником punkspb.

Корреспондент News.ru связалась с помощником Елены Малышевой Сергеем. Он пояснил, что для комментариев телеведущая сейчас недоступна, потому что у неё «много работы», и добавил, что «кретин — это диагноз», а шумиху вокруг телепередачи он считает непонятной.

Опрошенные врачи высказались против использования слова «кретин», особенно в передаче на федеральном канале. Врач-психиатр высшей категории Московского НИИ психиатрии (филиал «НМИЦ психиатрии им. В.П. Сербского» Минздрава) Виктор Ханыков в разговоре с News.ru отметил, что этот термин не употребляют врачи даже при общении друг с другом. А в разговорах с пациентами это слово и вовсе находится под запретом.

Когда мы ставим диагноз, то говорим: умственная отсталость стадии «кретинизм». Мы не называем этого человека кретином. Это производная от диагноза, которая им не является. Поэтому употреблять это слово некорректно. Виктор Ханыков врач-психиатр высшей категории Московского НИИ психиатрии

Детский психиатр, сотрудник Центра психического здоровья РАМН Татьяна Крылатова отметила, что слово «кретин» возможно использовать лишь в медицинской документации или в узкоспециализированной среде. В разговоре с немедиками его употребление недопустимо.

В народе это понятие нарицательное. Поэтому следует его избегать. Малышева, к сожалению, бывает резка и неосторожна. Создаёт какие-то такие колющие образы. Все от них устали. Татьяна Крылатова детский психиатр, сотрудник Центра психического здоровья РАМН

«Откуда берутся кретины» — фраза уместная для выступления на медицинском форуме. Но не для программы для домохозяек, выходящей в прайм-тайм. Я расцениваю это так: Елена Малышева ругалась в эфире. С другой стороны, этим она привлекает внимание к передаче. Думаю, что она сделала это сознательно. Для того чтобы привлечь внимание к передаче, пошла на неправильное поведение. Алексей Рощин социальный психолог