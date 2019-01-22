Интернет заполонили поддельные лекарства

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Чудо-таблетки наносят непоправимый вред здоровью

Семь из десяти лекарств, купленных в интернете, оказываются подделкой. Такие данные озвучил генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев. Он уточнил, что эта информация появилась «в ходе недавних проверок Росздравнадзора по городу Москве и Московской области и столичных правоохранительных органов».

По его словам, существует около 700 сайтов в интернете, где можно заказать препараты с доставкой на дом. Проверяющие покупали лекарства под видом обычных посетителей. Привезенные товары они направили в лабораторию и изучили их состав. Оказалось он значительно отличался от заявленного на упаковке. В числе фальшивок оказались препараты разной ценовой категории и терапевтических групп.

Фальшивым лекарственным средством считается любой препарат, который произведен нелегально. Такие чудо-таблетки в лучшем случае не работают, в худшем — наносят непоправимый вред здоровью.

«Визуально потребитель никак не может отличить фальшивку от оригинала. Сегодня уровень подделок очень высокий. Бывает, что одна и та же типография печатает упаковку и для легального препарата, и для поддельного», — рассказал Виктор Дмитриев.

Дмитриев посоветовал заказывать препараты через интернет, а затем получать их офлайн в аптеке. Это единственное возможное использование интернета для покупки лекарств.

Stefan Kiefer/imagebroker.com/Global Look Press Производство медикаментов

Сегодня продавцы поддельных лекарств наказываются по статье №238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий…». Также им могут инкриминировать статью №228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…».

По последней чуть не угодила за решётку летом этого года Екатерина Коннова, мать мальчика с эпилепсией. Она сначала купила через интернет препарат диазепам в форме микроклизм (незарегистрированный в России), а потом пыталась его продать. Женщина не знала, что эта форма препарата в России находится под запретом. После того как история получила огласку в СМИ, МВД сообщило о прекращении уголовного дела.

Люди покупают в Сети препараты по многим причинам. Например, чтобы сэкономить деньги. В виртуальной реальности лекарства можно купить дешевле, чем в аптеке. Иногда пациент занимается самолечением: не идёт к врачу, а покупает лекарство по совету знакомых. Если в аптеке без рецепта достать препарат невозможно, больной находит лекарство в Сети.

Еще вариант: человек хочет достать медикамент, который в России не продается. Не зарегистрирован он сам или определенная лекарственная форма. Но даже в этом случае выход есть, говорят эксперты.

Как рассказала News.ru директор Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Лариса Попович, даже если препарат не зарегистрирован в России, существует схема, по которой индивидуально по рецепту врача его можно получить. Хотя процесс этот бывает длительным. Чтобы не нарваться на сомнительное качество, нужно иметь на руках рецепт врача.