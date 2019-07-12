https://static.news.ru/photo/60715c64-a48d-11e9-983e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, терапевт Анна Белоусова рассказала, что частое употребление в пищу крепкого чая может привести к развитию гастрита — острого или хронического. Это утверждение, по словам специалиста, касается как чёрного, так и зелёного чая.

Однако с зелёным чаем в этом плане нужно быть ещё аккуратнее, — пояснила Белоусова.

Чтобы избежать развития гастрита, диетолог посоветовала на чайник объёмом 200 мл использовать лишь щепотку зелёного чая. А чтобы напиток не потерял свои полезные свойства, заваривать листы стоит только после того, как вскипячённая вода немного охладилась.

При ошпаривании кипятком листьев зелёного чая убиваются все полезные свойства, которые в них заложены, — пояснила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.

Как ранее писал News.ru, врачи и диетологи составили список из пяти напитков, от употребления которых лучше частично или полностью отказаться, чтобы сохранить здоровье. Многие из них люди употребляют практически ежедневно. Первым в перечне стал пакетированный чай. Он и без того пользуется дурной репутацией: многие уверены, что в нём есть красители, а в пакетики попадает пыль и грязь. Специалисты Роскачества после проверки это заблуждение опровергли, однако нашли в некоторых образцах такого чая бактерии кишечной палочки и следы плесени.