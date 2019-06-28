В лабораториях Клиники эндопротезирования суставов ЦИТО им. Н.Н. Приорова приступили к созданию искусственных костей и сухожилий. Об этом News.ru рассказал директор института Николай Загородний. Он пообщался с нашим корреспондентом после выступления на Евразийском ортопедическом форуме, который проходит в Москве. Два года — таков максимальный срок создания первых образцов тканей.
В ЦИТО им. Н.Н. Приорова сейчас создана лаборатория для выращивания имплантатов, сообщил учёный. Работа будет осуществляться совместно с биологическим факультетом МГУ, Институтом органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН, РГУ нефти и газа (НИУ) И.М. Губкина.
На начальном этапе искусственные кости и сухожилия будут изготавливать по запросам из медицинских учреждений. Массовое же их производство начнётся только при государственной поддержке и тесном взаимодействии с промышленными предприятиями.
Искусственно выращенные сухожилия помогут людям, которые пережили разрыв этой соединительной ткани. Чаще всего это случается из-за травмы. Обычно люди после такого становятся инвалидами, но с помощью искусственных тканей врачи смогут вернуть человеку утраченное здоровье.
Искусственные кости станут полностью отечественной разработкой. На рынке изделий для травматологии и ортопедии российская продукция пока представлена мало. Ее доля составляет всего 18%. Об этом на Евразийском ортопедическом форуме рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб. Он отметил, что эта отрасль развивается семимильными шагами. Еще в 2014 году доля отечественных товаров на этом рынке составляла только 4%.
Он также добавил, что в России будут не только организовывать производство собственной продукции по травматологии и ортопедии, но и локализовывать иностранное производство.