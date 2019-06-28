В лабораториях Клиники эндопротезирования суставов ЦИТО им. Н.Н. Приорова приступили к созданию искусственных костей и сухожилий. Об этом News.ru рассказал директор института Николай Загородний. Он пообщался с нашим корреспондентом после выступления на Евразийском ортопедическом форуме, который проходит в Москве. Два года — таков максимальный срок создания первых образцов тканей.

В ЦИТО им. Н.Н. Приорова сейчас создана лаборатория для выращивания имплантатов, сообщил учёный. Работа будет осуществляться совместно с биологическим факультетом МГУ, Институтом органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН, РГУ нефти и газа (НИУ) И.М. Губкина.

К нам в ЦИТО вернулся человек, который работал длительное время в США. Это академик Сергей Миронов. Он первый в Штатах изготовил с помощью 3D-печати ткани. Мы надеемся, что и в этом плане у нас будут заметные успехи. За таким технологиями будущее. Николай Загородний руководитель Клиники эндопротезирования суставов ЦИТО им. Н.Н. Приорова

На начальном этапе искусственные кости и сухожилия будут изготавливать по запросам из медицинских учреждений. Массовое же их производство начнётся только при государственной поддержке и тесном взаимодействии с промышленными предприятиями.

Новая выращенная костная ткань будет вставляться на место утерянной. Технология может быть использована при переломах, повреждении сухожилий, удалении костей из-за опухолей. Для каждого случая ткань будет выращиваться индивидуально. Николай Загородний руководитель Клиники эндопротезирования суставов ЦИТО им. Н.Н. Приорова

Искусственно выращенные сухожилия помогут людям, которые пережили разрыв этой соединительной ткани. Чаще всего это случается из-за травмы. Обычно люди после такого становятся инвалидами, но с помощью искусственных тканей врачи смогут вернуть человеку утраченное здоровье.

Искусственные кости станут полностью отечественной разработкой. На рынке изделий для травматологии и ортопедии российская продукция пока представлена мало. Ее доля составляет всего 18%. Об этом на Евразийском ортопедическом форуме рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб. Он отметил, что эта отрасль развивается семимильными шагами. Еще в 2014 году доля отечественных товаров на этом рынке составляла только 4%.

Мы только начинаем активно инвестировать в эту область и создавать производственные возможности. Так, в рамках госпрограммы мы поддержали 12 проектов по разработке медицинских изделий для ортопедии. На это было направлено более 1 млрд рублей. Сергей Цыб первый заместитель министра промышленности и торговли РФ

Он также добавил, что в России будут не только организовывать производство собственной продукции по травматологии и ортопедии, но и локализовывать иностранное производство.