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Кокорину может потребоваться замена коленного сустава

Александр Кокорин Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Александр Кокорин

здоровье [ версия для печати ]

Врачи Российского футбольного союза считают, что футболисту Александру Кокорину, находящемуся сейчас в СИЗО, может потребоваться замена коленного сустава на искусственный. Отсутствие тренировок, операция на ахилловом сухожилии и незаконченная реабилитация негативно повлияли на его здоровье.

«У нас появилось неутешительное медицинское заключение из Футбольного союза России. У Александра может быть замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный», — сообщил ТАСС один из адвокатов Кокорина Андрей Ромашов.

Как отметил адвокат, футбольного матча в СИЗО с участием Александра Кокорина не будет.

Ранее News.ru писал, что нападающий питерского клуба «Зенит» Александр Кокорин, арестованный по делу о побоях и хулиганстве, пожаловался на мучительные боли в травмированном колене, а также признался, что принципиально не ест тюремную еду. При этом он пояснил посетившим его членам общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы, что больше не хочет обращаться к тюремным медикам. В ответ ему посоветовали пригласить врача с воли, это в случае необходимости не запрещается законом.


#сизо #АлександрКокорин
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