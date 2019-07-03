https://static.news.ru/photo/0d2add0e-9d5e-11e9-a3ea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный санитарный врач России и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выступила с идеей создания календаря прививок для граждан старшего возраста. Цель инициативы — обеспечить рост средней продолжительности жизни.

Попова напомнила, что данная задача предусмотрена национальным проектом «Демография». Согласно ему, к 2024 году продолжительность жизни в РФ должна достичь 78 лет, а к 2030 году — 80 лет.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что действующий календарь прививок ориентирован прежде всего на детей. Пункт вакцинации от кори граждан в возрасте до 55 лет появился в нём только недавно, сообщает телеканал « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что в Совете Федерации предложили блокировать сайты с пропагандой против прививок. С такой инициативой выступил сенатор Владимир Круглый. По его словам, люди, поверив информации, которая размещается на подобных ресурсах, отказываются от вакцинации и это приводит к вспышкам инфекционных заболеваний.