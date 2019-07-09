В МВД России предоставили News.ru эксклюзивные данные о количестве случаев изнасилований и покушений на изнасилование в России. За последние три года число таких случаев сократилось на 26%. Так, с января по май 2019 года было зарегистрировано 1245 подобных инцидентов. А за аналогичный период 2016-го — 1683 случая.

Недобровольный сексуальный контакт сегодня квалифицируется по статье № 131 УК РФ. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Попытка изнасилования квалифицируется по статье № 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Наказание за такой проступок — до трёх лет лишения свободы.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин считает нецелесообразным объединять два разных вида преступления в один пункт. Так как остаётся неясным, сколько было попыток изнасилования, а сколько — завершённых половых контактов.

Возникает миллион вопросов. Может быть, попыток стало меньше, а число самих преступлений увеличилось. А может — наоборот. Эта статистика доверия у меня не вызывает. Она выглядит как попытка скрыть реальные данные. Нужно отделять мух от котлет. Михаил Пашкин глава Московского профсоюза полиции

По мнению Пашкина, в реальности попыток изнасилования может быть ещё больше. Явные признаки, например, разорванное платье, синяки и ссадины встречаются не всегда. Часто женщина успевает убежать от обидчика раньше. Тогда доказать что-либо становится почти невозможно.

Полковник милиции в отставке, член Московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов в беседе с News.ru допустил, что количество регистрируемых в правоохранительных органах изнасилований и их попыток сокращается. Но это не значит, что самих преступлений становится меньше.

Пострадавшие женщины стали реже обращаться в полицию. Они договариваются о денежной компенсации с насильником. Иногда даже родственники одной стороны договариваются с родственниками другой стороны. Такая тенденция наметилась в последние пять лет. Евгений Черноусов член Московской коллегии адвокатов

Он отметил, что она связана с общим недоверием к правоохранительным органам. Люди стремятся решить свои проблемы тет-а-тет, без участия государства.

По официальным данным МВД, из 1245 изнасилований, совершённых за первые шесть месяцев 2019 года, только 114 произошли в общественном месте — на улице, дороге, вне населённых пунктов. Изнасилование в транспорте случилось только одно. Остальные 1131 произошли в необщественных местах — квартирах, частных домовладениях.

Эту информацию подтверждает психолог Центра помощи жертвам насилия «Ветка ивы» Клавдия Никитина. Около 80% изнасилований случается дома, а совершают их — близкие родственники или знакомые жертвы. Нападение на тёмной улице — достаточно редкое явление.

Типичная ситуация — у женщины есть хороший друг, ей кажется, что она его знает. Спустя три года вдруг он на неё набрасывается. Она не будет отбиваться от него также, как от малознакомого человека. Скорее всего, она «прогнется» и сама для себя до конца не решит, было это насилие или нет. А насилие было. Клавдия Никитина психолог Центра помощи жертвам насилия «Ветка ивы»

Такие случаи ни в какую статистику МВД не попадают. Эксперт приводит данные — только одна из 10 жертв сексуального насилия подаёт заявление в правоохранительные органы.