В МВД России предоставили News.ru эксклюзивные данные о количестве случаев изнасилований и покушений на изнасилование в России. За последние три года число таких случаев сократилось на 26%. Так, с января по май 2019 года было зарегистрировано 1245 подобных инцидентов. А за аналогичный период 2016-го — 1683 случая.
Недобровольный сексуальный контакт сегодня квалифицируется по статье № 131 УК РФ. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Попытка изнасилования квалифицируется по статье № 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Наказание за такой проступок — до трёх лет лишения свободы.
Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин считает нецелесообразным объединять два разных вида преступления в один пункт. Так как остаётся неясным, сколько было попыток изнасилования, а сколько — завершённых половых контактов.
По мнению Пашкина, в реальности попыток изнасилования может быть ещё больше. Явные признаки, например, разорванное платье, синяки и ссадины встречаются не всегда. Часто женщина успевает убежать от обидчика раньше. Тогда доказать что-либо становится почти невозможно.
Полковник милиции в отставке, член Московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов в беседе с News.ru допустил, что количество регистрируемых в правоохранительных органах изнасилований и их попыток сокращается. Но это не значит, что самих преступлений становится меньше.
Он отметил, что она связана с общим недоверием к правоохранительным органам. Люди стремятся решить свои проблемы тет-а-тет, без участия государства.
По официальным данным МВД, из 1245 изнасилований, совершённых за первые шесть месяцев 2019 года, только 114 произошли в общественном месте — на улице, дороге, вне населённых пунктов. Изнасилование в транспорте случилось только одно. Остальные 1131 произошли в необщественных местах — квартирах, частных домовладениях.
Эту информацию подтверждает психолог Центра помощи жертвам насилия «Ветка ивы» Клавдия Никитина. Около 80% изнасилований случается дома, а совершают их — близкие родственники или знакомые жертвы. Нападение на тёмной улице — достаточно редкое явление.
Такие случаи ни в какую статистику МВД не попадают. Эксперт приводит данные — только одна из 10 жертв сексуального насилия подаёт заявление в правоохранительные органы.