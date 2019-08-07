https://static.news.ru/photo/5b974050-b932-11e9-8cf8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии прооперировали семилетнюю Аишу Ажигову, жестоко избитую тётей в Ингушетии. Ей ампутировали кисть и предплечье правой руки.
Врачи ампутировали кисть и предплечье правой руки избитой девочке из Ингушетии, — сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Как писал News.ru, законным представителем избитой в Ингушетии семилетней девочки стала детский омбудсмен республики Зарема Чахкиева. 4 июля в детскую больницу Назрани Аишу Ажигову доставили со множественными ушибами и травмами. Позднее девочку перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. По подозрению в избиении ребёнка задержана тётя девочки, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.