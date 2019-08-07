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Аналоговое оборудование лучевой диагностики в медучреждениях в Москве к 2021 году будет полностью заменено на цифровое.

Об этом главный радиолог департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов сообщил РИА Новости. По его словам, сейчас доля цифрового оборудования в московских больницах уже превышает 80%. Полный отказ от аналогового оборудования...