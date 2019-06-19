Около половины жителей России считают вакцины безопасными, а с утверждением о том, что они эффективны, согласны 62%. Об этом свидетельствуют результаты исследования лондонского благотворительного фонда Wellcome Global Monitor.
Безопасными считают медицинские препараты 44% россиян, противоположного мнения придерживаются 24%. Однозначно не смогли ответить на вопрос об их безвредности менее трети (31%) опрошенных, передаёт
Наиболее скептически настроенной к вакцинации оказалась Франция, где о недоверии заявили 33% респондентов, а с утверждением о её эффективности не согласились 19%.
Самый высокий уровень доверия зафиксирован в Бангладеш и Руанде, почти все жители которых полагают данную процедуру эффективной и безопасной.
Авторы исследования отмечают, что жители регионов с высоким уровнем дохода выражают меньше уверенности в безопасности вакцин, чем население бедных и развивающихся стран.
В рамках исследования были опрошены свыше 140 тысяч человек по всему миру.
Как писал News.ru, ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о том, что в России подготовлен законопроект о блокировке сайтов, агитирующих за отказ от иммунизации.