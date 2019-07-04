https://static.news.ru/photo/82fa94e2-9e27-11e9-9797-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники испанского Университета Гранды и Мадридского университета исследовали 14 работ, которые анализируют роль молока и молочных продуктов в профилактике хронических болезней.

По словам учёных, умеренное потребление этого напитка способно снизить риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.

Помимо этого, у любителей молока и продуктов на его основе реже диагностируют колоректальный рак и рак мочевого пузыря, передаёт Nation News .

Как писал News.ru, ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака. По его словам, главными виновниками печальной статистики являются мужчины, которые вынуждают представительниц слабого пола брать на себя всё больше обязанностей.