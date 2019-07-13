https://static.news.ru/photo/ec0c3d14-a5d4-11e9-a24c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imagebroker.com/Global Look Press

Груша является лучшим летним фруктом, способствующим похудению. Диетологи отметили её за низкокалорийность: 100 грамм плода содержит всего 57 калорий.

По словам специалистов, эти фрукты богаты клетчаткой и водой, которые в тандеме быстро насыщают и помогают при похудении. Исследование американских учёных показало, что женщины, употребляющие по две груши в день, за пару месяцев избавились до 3,5 см в талии.

Как пишет « Инфореактор », выяснилось, что груши положительно влияют на организм во время физических упражнений. Кроме того, они богаты витамином С, калием и флавоноидами, которые снижают риск развития опухолей.

News.ru писал, что регулярное употребление абрикосов помогает при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, проблемах с почками и сезонных авитаминозах. Кроме того, этот летний фрукт нормализует уровень железа в крови, а также помогает женщинам быстро восстановиться после родов.