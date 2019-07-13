Груша является лучшим летним фруктом, способствующим похудению. Диетологи отметили её за низкокалорийность: 100 грамм плода содержит всего 57 калорий.
По словам специалистов, эти фрукты богаты клетчаткой и водой, которые в тандеме быстро насыщают и помогают при похудении. Исследование американских учёных показало, что женщины, употребляющие по две груши в день, за пару месяцев избавились до 3,5 см в талии.
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News.ru писал, что регулярное употребление абрикосов помогает при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, проблемах с почками и сезонных авитаминозах. Кроме того, этот летний фрукт нормализует уровень железа в крови, а также помогает женщинам быстро восстановиться после родов.