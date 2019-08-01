https://static.news.ru/photo/7a4f7336-b474-11e9-9940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Kerpa/imagebroker.com/Global Look Press

Британские учёные считают, что умеренное употребление горького шоколада благодаря содержанию психоактивных веществ снижает риск развития депрессии.

Сотрудники Университетского колледжа Лондона выяснили, что любители горького шоколада с высоким содержанием какао менее склонны к депрессии, чем люди, которые его не употребляют.

Шоколад содержит ряд психоактивных веществ, в том числе аналогичных анандамиду — нейромедиатору, блокирующему чувство боли, а также несколько эндогенных биогенных аминов, которые включают фенилэтиламин — соединение, играющее важную роль в регуляции настроения, — пишет Daily Mail со ссылкой на результаты исследования.

Кроме того, лакомство богато антиоксидантами, наличие которых, по мнению исследователей, напрямую связано с появлением стресса и чувства беспокойства.

Ранее News.ru писал, что маленький кусочек горького шоколада может заменить лекарства в борьбе с простудными заболеваниями, воспалением горла, а также стать профилактикой инфекций. Исследования показали, что шоколад в качестве лекарства полезно употреблять с другими известными народными средствами. Например, чтобы повысить иммунитет, необходимо шоколадную крошку смешать с лимонным соком и мёдом, нормализовать холестерин поможет шоколад с красным вином в умеренных количествах, а чтобы избавиться от боли в горле и снять воспаление — кусочек шоколада надо рассосать.