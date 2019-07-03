https://static.news.ru/photo/b1a9cd6a-9da2-11e9-adc7-fa163e074e61_1024.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Выпуск шести сильнодействующих анальгетиков планируется к 2023 году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в кабмине.

До 2023 года планируется выпуск ещё шести препаратов, которые будут обеспечивать больных для целей обезболивания, — цитирует Голикову РИА Новости .

По словам вице-премьера, производство необходимых лекарственных препаратов организовал московский эндокринный завод. Всего в их числе более 40 готовых лекарственных форм, которые содержат наркотические и психотропные вещества.

Кроме этого, Голикова отметила, что методика измерения потребности в психотропных и наркотических препаратах изменилась, и теперь расчёт ведётся от числа больных.

Если раньше это рассчитывалось от «койки», то теперь это рассчитывается от количества больных, в том числе и потому, что мы разрешили отпуск обезболивающих на дому, — добавила Голикова.

Как писал Nrews.ru, ранее президент Владимир Путин подписал закон о выращивании опийного мака для получения обезболивающих препаратов. Остатки посевов наркосодержащих культур, а также образовавшиеся в результате производства психотропные вещества будут уничтожать.