Гольца признали самой полезной рыбой

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Арктический голец

Самой полезной рыбой в мире учёные РАН объявили боганидского гольца, который обитает в озёрах Сибири.

«Заключение наших коллег из Российской академии наук заслуживает внимания», — сказал в интервью «Российской газете» руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В этом гольце содержится самое большое количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Но данный вид рыбы массовому потребителю недоступен, потому что его численность невелика.

Глава Росрыболовства посоветовал всем есть сардину иваси, которая незначительно уступает гольцу по содержанию омега-3. Он подчеркнул, что промысел этой широко известной с советских времён рыбы возобновился, информирует URA.Ru.

Ранее News.ru писал, что по итогам 2018 года производство красной икры достигло 22,2 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, на 7% увеличился выпуск чёрной икры — до 32 тонн. В то же время, по данным Росрыболовства, произошло снижение объёма производства мороженой рыбы — на 2%, до 3 тыс. тонн, а также рыбных консервов — на 2,7%, до 207 тыс. тонн.