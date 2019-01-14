Генетики обнаружили у россиян новую наследственную болезнь

https://news.ru/storage/news/17cf9b63bf8c54da803f1958b8054564/1f2d59c0-f823-4ba7-8637-86e044c402b9_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Научные работники лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» провели анализ результатов исследования пациентов с различными вариантами мышечной патологии и патологией соединительной ткани. В результате они выявили мутацию в гене FKBP14, с которой российские врачи ранее не были знакомы.

Речь идёт об отдельной форме синдрома Элерса-Данло с кифосколиозом. В ходе исследования в России было выявлено 20 пациентов с этим заболеванием. Это половина мирового количества больных.

При этом носителем данного заболевания является один человек из 250, а сам синдром встречается у одного из 250 тысяч новорождённых. Этот показатель выше, чем в среднем по миру, сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что генетические особенности пациентов могут влиять на эффективность лекарств. К таким выводам пришли учёные из Австралии.