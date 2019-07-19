Болезнь Альцгеймера может стартовать за 15 лет до появления первых симптомов — жалоб на нарушение памяти. При этом никто из врачей уже не сомневается в том, что физическая активность является мерой профилактики болезни Альцгеймера (БА). Но хватит ли одной физкультуры? Что ещё нужно знать об этом широко распространённым недуге? По просьбе News.ru Ольга Ткачева, главный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-исследовательского центра, дала несколько важных советов.

Факторы риска и первые признаки

Статистика в отношении болезней, так или иначе ведущих к нарушению когнитивных функций, крайне удручающая: после 65 лет примерно 25% населения имеют такие нарушения. В возрасте старше 85 лет эта цифра возрастает почти до 50%, и это очень большое число пациентов. Болезнь Альцгеймера и подобные ей заболевания, связанные с нарушение памяти и мыслительных процессов, опасны тем, что в дальнейшем они могут привести к тому, что человек не сможет жить без посторонней помощи.

Цифры со временем будут только нарастать, поскольку напрямую связаны с ростом продолжительности жизни. Одними из первых с этой проблемой столкнулись жители Японии, где в силу большого числа долгожителей, расходы на борьбу с деменцией составляют существенную часть от всех прочих трат государства.

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К факторам риска при болезни Альцгеймера относятся высокое артериальное давление, ожирение, высокий уровень сахара в крови и, конечно же, недостаточная физическая активность.

Надо обратить внимание на факторы риска, и знать, что когда клинические проявления болезни уже есть, то самый первый симптом, который должен тревожить — нарушение памяти на близлежащие, недавние события. Если пожилой родственник, которому вы только что сообщили какую-то информацию, тут же её забывает и переспрашивает снова — вам точно надо обратить на это внимание. И вообще: если пожилой человек жалуется на плохую память, нельзя оставлять без внимания такие жалобы, надо сразу идти к гериатру или в клинику нарушений памяти. Ольга Ткачёва главный гериатр Минздрава России

Если молодой человек жалуется на нарушения памяти, то ничего страшного в этом нет: как правило, это либо стресс, либо большое количество информации. Со стариками дело обстоит иначе, утверждает эксперт.

Не надо думать, что с возрастом обязательно ухудшается память — это не так. Если такие проявления есть, надо незамедлительно обращаться к врачам. Необязательно речь идёт сразу же о деменции — изначально возможны лёгкие проявления таких нарушений. Кроме самой болезни Альцгеймера, есть ещё несколько заболеваний, которые проявляются схожими симптомами. Есть лекарства, которые замедляют этот процесс. Если это сосудистая деменция — это одни лекарства, если это БА — другие. Необходимо подробное обследование, чтобы понять, какая именно форма деменции имеет место быть, — говорит эксперт.

Ранняя диагностика недуга позволяет не только замедлить прогрессирование болезни, но и увеличить продолжительности жизни пациентов с БА. Еще недавно поражённые этой болезнью жили в среднем не более 7-10 лет. Сейчас эта цифра возросла почти вдвое.

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Научные исследования

Последние исследования американских учёных из штатов Массачусетс, Нью-Йорк и Аризоны позволили прийти к выводу, что самым действенным способом замедлить развитие болезни Альцгеймера является увеличение физической активности человека. Занятия физическими упражнениями не просто улучшают кровоток в области мозга, но и способствуют восстановлению его нервных клеток, стимулируют умственные процессы. Сама по себе физическая активность уже давно известна медицине в качестве профилактической меры для когнитивных расстройств. Но вот о ведущем значении подобных нагрузок, да ещё и в режиме постепенного наращивания их интенсивности, учёные заговорили впервые.

Физическая активность — один из основных профилактических факторов, причём, это доказано сразу в нескольких очень крупных клинических исследованиях, и доказано абсолютно. Здесь нет вообще никаких сомнений: физическая активность уменьшает риск развития болезни, — говорит Ткачева.

Высказывания ученых об исцеляющем действии физкультуры на болезнь Альцгеймера в последнее время звучат всё настойчивее. И правительства разных стран, включая российское, стараются как можно скорее принять превентивные меры.

Кадр из фильма «Любовь» France 3 Cinéma

Государственные программы

Для России тема борьбы с БА — относительно новая. Средняя продолжительность жизни лишь в последнее десятилетие довольно значительно выросла, и эта проблема вышла на первый план. Появились даже специализированные дома престарелых, где занимаются именно БА, а также специальные государственные программы.

Как рассказала News.ru директор Российского геронтологического научно-исследовательского центра, сегодня в рамках национального проекта «Демография» разрабатывается «Система долговременного ухода». Она объединяет усилия медицинской и социальной службы и помогает как раз тем, кто не может жить самостоятельно, кому нужна долговременная помощь.

В Москве великолепно налажена социальная служба, отлично выстроено взаимодействие между социальными работниками и медиками. Этим надо пользоваться, а для этого надо знать о существовании такой помощи. Есть социальное такси, есть социальная служба, с очень грамотными сотрудниками — на сегодняшний день это лучшая служба в стране, — говорит Ткачева.

Эксперт дала очень высокую оценку программе активного долголетия, которая работает в Москве.

АГН «Москва»

Программа активного долголетия и программа профилактики — это абсолютно то, что нужно. Идёт скрининг, раннее выявление факторов риска болезни Альцгеймера. Кроме этого, развёрнута целая серия активностей, которые очень позитивно влияют на человека. Я имею в виду и физическую активность, и когнитивную — компьютерные курсы, игра в шахматы, творчество, танцы и так далее. Это то, что надо. Другое дело — мотивировать людей на то, чтобы они всем этим пользовались, участвовали в этих проектах.

Ткачёва убеждена: надо сделать так, чтобы у людей появилось понимание того, что физическая активность — важный шаг, позволяющий уменьшить риск целого ряда болезней, связанных возрастом, и в том числе БА.