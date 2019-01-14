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Британских докторов опросят об отношении к эвтаназии

Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

здоровье [ версия для печати ]

В Великобритании в очередной раз будет проведён опрос врачей о законе о смерти. Британское общество профессиональных врачей медицины общего профиля и её узких направлений, чаще именуемое Королевским колледжем врачей (RCP), опросит 35 тысяч медиков, чтобы выяснить, готовы ли они «активно участвовать» в оказании помощи умирающим. 

Предполагается, что закон против оказания помощи смертельно больным пациентам должен быть изменён. Опрос будет произведён уже в феврале. Вопрос стоит довольно остро: в настоящее время врачи, помогшие пациенту умереть по его просьбе, сталкиваются с уголовным преследованием — им грозит до 14 лет тюрьмы. 

Президент RCP профессор Эндрю Годдард считает, что организации необходимо «современное понимание» мнения медиков «по этому громкому вопросу», пишет The Sun. Однако поправки в законодательство не будут внесены до тех пор, пока за изменение не проголосует большинство в две трети голосов. Аналогичное исследование, проведенное пять лет назад, показало, что большинство не хотело бы менять закон и 58,4% респондентов не стали бы содействовать смерти. Эти результаты похожи на итоги опроса 2006 года. 

Эвтана́зия, как её определяют словари, это практика прекращения жизни человека с диагностированным неизлечимым заболеванием, приносящим ему невыносимые страдания, по его просьбе. Ранее News.ru сообщал о нескольких судебных историях, так или иначе связанных с эвтаназией. Так, в ноябре 2018 года голландский суд заявил о рассмотрении дела врача, нарушившего правила проведения эвтаназии: доктор провела процедуру 74-летней пациентке с болезнью Альцгеймера, несмотря на противоречивое завещание — то она хотела умереть, то отказывалась. В целом в Голландии за 16 лет с момента легализации эвтаназии услугой воспользовались 7 тысяч человек. В Бельгии, где так же как и в Голландии, эвтаназию узаконили в 2002 году, были привлечены к ответственности три врача, помогшие уйти из жизни пациентке с аутизмом. В суд обратились родственники больной, обвиняя врачей в неверно поставленном диагнозе.


#смерть #медицина #диагностика #Эвтаназия
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