В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом (воспаление головного мозга. — Ред.) после употребления сырого козьего молока. Пострадавшие находятся в больнице и идут на поправку. Информация об этом инциденте размещена на официальном сайте Роспотребнадзора.

Заразиться опасным заболеванием можно не только через укус насекомого. Дозу вируса можно получить, выпив сырое молоко заражённых животных. Поэтому необходимо употреблять напиток только после кипячения. Об этом заявили представители Роспотребнадзора на официальном сайте.

Iris Kürschner/imageBROKER.com/Global Look Press

Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана, — объясняют представители ведомства.

Опасный вирус чаще всего содержится в молоке коз, реже — овец, коров, буйволов. Чем крупнее животное, тем меньше вероятность появления энцефалита в молоке.

Как рассказали News.ru представители ведомства, в районе, где заразились люди, уже совершена большая противоклещевая обработка. Также там проводится эпидемиологическое расследование. Эксперты изучают клещей и грызунов в лесу, чтобы понять, насколько энцефалит распространён в этом природном очаге.

Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань рассказала News.ru о том, что клинические признака заражения энцефалитом у козы не проявляются — вирус накапливается в молочных железах животного, а после выделяется с молоком.

Вакцинировать коз против клещевого энцефалита бесполезно. Антитела образуются в их организме на очень короткое время. Потом животное опять может стать носителем вируса. Людмила Карань ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Завотделом медицинской энтомологии Первого МГМУ имени Сеченова Людмила Ганушкина в беседе с News.ru отметила: вирус из молока действует на организм абсолютно так же, как полученный от укуса насекомого. Напиток не смягчает его действие. Если быстро не принять меры, последствия для здоровья могут быть печальными.

Инкубационный период клещевого энцефалита длится в среднем 7–14 дней. После чего отмечаются слабость в конечностях, мышцах шеи, онемение кожи лица. Болезнь часто начинается остро — с озноба и повышения температуры тела до 38–40 °С. Лихорадка длится от 2 до 10 дней. Другие симптомы — резкая головная боль, тошнота и рвота, разбитость, утомляемость, нарушения сна.

Кроме вируса энцефалита клещи могут переносить боррелиоз или болезнь Лайма. Недуг характеризуется жаром, головной болью, сыпью. В тяжёлых случаях болезнь приводит к инвалидности и даже к смерти.

Случаев передачи от козы к человеку не отмечено, заявила Людмила Карань. А вот ребёнку от матери эта болезнь передаваться может. Такие случаи встречаются в медицинской практике.