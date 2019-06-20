https://static.news.ru/photo/815b07f4-9362-11e9-b5fe-fa163e074e61_1024.jpg Елизавета Пескова Фото: Elizaveta Peskova/facebook.com

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала, что в подростковом возрасте боролась с тяжёлой формой акне — воспалительного заболевания кожи или просто прыщей. Она призналась, что над ней издевались в европейской школе, где она училась.

Девушка сообщила, что помочь ей смогли только в России. Она отметила, что ей повезло и сильных рубцов на лице не осталось.

По словам Песковой, в настоящее время есть средства для любого бюджета и типа кожи. Она подчеркнула, что хорошо могут выглядеть не только дети олигархов.

Как ранее писал News.ru, Пескова написала в Instagram, что интересуется исламом. Также она поздравила мусульман с окончанием священного месяца Рамадана и праздником Ид аль-Фитр Ураза-байрам.