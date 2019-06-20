Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала, что в подростковом возрасте боролась с тяжёлой формой акне — воспалительного заболевания кожи или просто прыщей. Она призналась, что над ней издевались в европейской школе, где она училась.
Девушка сообщила, что помочь ей смогли только в России. Она отметила, что ей повезло и сильных рубцов на лице не осталось.
По словам Песковой, в настоящее время есть средства для любого бюджета и типа кожи. Она подчеркнула, что хорошо могут выглядеть не только дети олигархов.
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#stpellegrinobeauty С 13 до 17 лет я мучилась с тяжелой степенью акне. В интернате я жила в комнате с 4 девочками, в школе меня часто спрашивали, чем я болею, многие издевались (кстати, так делают в основном европейские подростки, в русской школе никто никогда не спрашивал «что у меня с лицом»). Думаю, люди страдающие акне знают, что из-за этого появляются психологические проблемы в общении и неуверенность в себе. Я смывала тонну тональника, когда никого не было на этаже, залезала на свою двухэтажную кровать в углу и больше с неё не слезала, чтобы никто меня не видел. Я вставала до общего подъема, собиралась раньше всех, замазывала лицо и приходила на завтрак в столовую первой (ЭТО НЕ ЖАЛОБА, а рассказ). В общем, мне не помогало ничего, ни гомеопатия, ни аптечные крема, а чистки делали только хуже. На море тоже ничего не проходило. По переезде в Москву, меня отправили в клинику ЦНИКВИ, где врачи контролировали дозировку (с 10 до 40мг), анализы, прописывали крема по результатам. В Европе считается, что Роаккутан влияет на психику, в моей ситуации в Москве это не обсуждалось, и все прошло идеально (хотя, мои друзья говорят обратное ). Как я вылечилась от акне в ЦНИКВИ (я находилась под контролем и наружные препараты менялись): - Роаккутан (необходимо пропить курс, назначенный лично вам, контролируя дозировки по анализам, ДО КОНЦА; если вы не допьёте даже недели 3-4, все равно останется риск, что начнёт высыпать заново) - «Далацин» гель - «Базирон» крем 5% - Лосьон «Мятный» - Лосьон “Bioderma” Sebium - Гель для лица “Bioderma” Sebium - Диета Мне повезло, и сильных рубцов не осталось, но следы были и проходили только на море. Под #stpellegrinobeauty я расскажу о средствах, которыми пользуюсь сейчас, о пост-акне и питании. Знаю, что такое говорить с человеком, стесняясь, думать, рассматривает ли он твоё лицо. За несколько лет у меня не получилось «принять» тот факт, что я вся в прыщах (пост о бодипозитиве #stpellegrinosport) и уверенно себя вести. В наше время есть средства для любого бюджета и типа кожи. Не стоит думать, что выглядеть хорошо могут только дети олигархов, у которых есть деньги на клиники и крема с экстрактом отходов улитки за 1000!
Как ранее писал News.ru, Пескова написала в Instagram, что интересуется исламом. Также она поздравила мусульман с окончанием священного месяца Рамадана и праздником Ид аль-Фитр Ураза-байрам.