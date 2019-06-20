https://static.news.ru/photo/72fc34ea-5f27-11e9-b63e-fa163e074e61_1024.jpg Елена Малышева Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева рассказала о необычном рекорде, установленном по дороге домой. По её словам, 19 июня она шла босиком два часа.

За это время теледоктор прошла 10,69 км, сделав 15 343 шага. Прогулка стоила 905 потраченных ккал, написала Малышева на своей странице в Instgaram .

В качестве доказательства она выложила фотографию, на которой её белые туфли выглядывают из сумки.

Рекорд телеведущей не остался незамеченным. Подписчики звезды экрана оставили ей немало одобрительных комментариев, и вспомнили о своих достижениях в ходьбе по городу. Коллега Малышевой, Екатерина Стриженова с восхищением заметила: «Вот это рекорд!».

Ранее News.ru сообщал, что Малышева дала несколько советов по сохранению долголетия. По словам теледоктора, россиянам следует помнить, что здоровье — главная ценность. Она порекомендовала хотя бы раз в год проходить диспансеризацию. Кроме того, теледоктор посоветовала отказаться от вредных привычек, в том числе курения и употребления алкоголя.