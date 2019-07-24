https://static.news.ru/photo/e018b1e2-ade8-11e9-8711-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Стоимость аптечки, с которой россиянин может отправиться в путешествие, составляет почти 1,4 тысячи рублей. Об этом сообщили в аналитической компании DSM Group.

В стандартный набор путешественника эксперты включили безрецептурные препараты для оказания первой медицинской помощи: противопростудные, обезболивающие дезинфицирующие и противогрибковые средства, а также лекарства от проблем с пищеварением и аллергии.

Сообщается, что самыми дорогими в аптечке оказались средства для лечения солнечных ожогов — 302,55 рублей за упаковку. Дешевле всего путешественнику обойдутся обезболивающие препараты, отмечает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, российский фармацевтический рынок начал сокращаться впервые с 2015 года. С января по май 2019 года в России было продано 2,1 млрд упаковок лекарств на общую сумму 415 млрд рублей.

Аналитики выяснили, что значительно снизился спрос на средства от простуды и противомикробные лекарства. По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж связано с падением реальных доходов россиян.