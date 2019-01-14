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Англичанам запретят пользоваться дровами

Сергей Бобылев/ТАСС

здоровье [ версия для печати ]

Правительство Великобритании обнародовало план по значительному сокращению загрязнения воздуха путем установления иных показателей предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, которые соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Новые показатели значительно строже, чем те, что одобрены ныне действующими правилами Европейского Союза. 

Стратегия правительства Великобритании в отношении чистого воздуха будет сосредоточена на противодействии неблагоприятному воздействию на здоровье населения твёрдых частиц, содержащихся в воздухе. В случае успеха план позволит британцам сэкономить 1,7 млрд фунтов (2,2 млрд долларов) в год к 2020 году из-за того, что люди будут меньше болеть и реже посещать врача, говорится в сообщении Департамента по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству, которое цитирует Bloomberg. Правительство готово рассказать о том, как оно намерено достичь целевых показателей ВОЗ уже в конце 2019 года, а также представит новое законодательство, касающееся ограничения использования дровяных печей, и требующие от фермеров применения технологий с низким уровнем выбросов.

 По данным ВОЗ, токсичные уровни загрязнения убивают 7 млн человек в год. Девять из 10 людей во всем мире подвергаются воздействию опасно высоких уровней загрязняющих веществ, что приводит к развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В Великобритании с высокими концентрациями загрязняющих веществ в воздухе медики связывают около 40 000 ранних смертей каждый год. Это наносит ущерб экономике страны в размере 20 миллиардов фунтов в год. 

Печное отопление остается популярным в Великобритании из-за высоких цен на газ. Около 7.5% строений в стране в качестве источника тепла используют дровяные печи и камины. Англичане не в первый раз выносят на повестку дня вопрос с дровяным отоплением - в мае 201 года в прессе появлялись сообщения о строгом регламентировании в этой области, в частности, о "днях без каминов". 

По данным Международной Энергетической Ассоциации, загрязнение в странах с развитой экономикой в 2018 году выросло, нивелировав пятилетнее снижение. Однако во Франции попытки правительства улучшить экологию путем повышения налогов привели к мощному протестному движению. 


#здоровье #смертность #загрязнение #воздух #ВОЗ #дрова #камины
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