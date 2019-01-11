Эффективность лекарств может зависеть от генетики

https://news.ru/storage/news/2acfd19d05ff2f49d95ef6654d8fc2ad/e5da8431-9b7c-4190-b179-58a935bfd99f_850.jpg Никеричев Андрей/АГН "Москва"

Генетические особенности пациентов могут влиять на эффективность лекарств. К таким выводам пришли учёные из Австралии.

Соответствующее исследование проводилось специалистами из университета Южной Австралии, сообщает научное издание Science Daily.

Как рассказала News.ru заместитель генерального директора Международного медицинского кластера по медицине Влада Сайфетдинова, выводы ученых кажутся достаточно убедительными, особенно на фоне того, что они находятся в русле развивающегося сейчас в глобальной медицине тренда на лечение пациентов именно в контексте их генетических особенностей.

«Медицина сейчас во всем мире становится максимально персонализированной, и учет фактора генетики всё больше становится неким мейнстримом для всех медиков, которые стараются брать на вооружение передовые современные методы», — полагает эксперт.

Сайфетдинова отмечает, что особенно важно принимать во внимание наследственные факторы при назначении онкологических препаратов. Рак зачастую связан именно с генетической предрасположенностью, а во-вторых, это очень изменчивое и многоликое заболевание (можно выделить более 300 основных видов), которое в силу своей изменчивости требует максимально индивидуального подхода. Также очень важно учитывать фактор генетики при борьбе с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции.

В связи с последними открытиями ученых пациентам можно порекомендовать пройти генетический тест, можно даже сказать, что это обязательный минимум при обследованиях, отмечает специалист.

Стоимость исследования сейчас составляет 25−30 тыс. рублей, это достаточно затратная, но очень нужная для своего здоровья инвестиция.

«Если внедрение генетического теста в повсеместную медицинскую практику в качестве некоего обязательного стандарта состоится, то это выведет российскую медицину на принципиально другой уровень развития», — отмечает Сайфетдинова.

По её оценке, в целом такая мера позволит сэкономить до 40 млрд рублей в год.

Как ранее писал News.ru, учёные из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что активный образ жизни и встречи с друзьями положительно влияют на здоровье человека.