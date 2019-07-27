https://static.news.ru/photo/d62df332-b07b-11e9-b543-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Женщинам старше 40 лет следует потреблять меньше мяса, поскольку с возрастом оно начинает плохо усваиваться, и лучше обратить внимание на белки молочного и растительного происхождения.

Как пишет «МК-Волгоград», женщинам нужно перестать пить газированные напитки и алкоголь, есть мучное и фастфуд. В этом возрасте хорошо бы обратить внимание на кунжут, в котором содержатся растительные аналоги женских гормонов — фитоэстрогены. Принимать его нужно не более трёх чайных ложек в день. А одним из лучших продуктов признана жирная морская рыба. Её полиненасыщенные жиры защищают сосуды и улучшают память.

Как писал News.ru, специалисты из университета Дьюка в Северной Каролине (США) выявили простой и эффективный способ безопасного снижения веса. В ходе проведённого эксперимента, в котором приняли участие добровольцы в возрасте до 50 лет, каждый из них в среднем потерял до семи килограмм лишнего веса, после чего у них нормализовалось давление и снизился уровень холестерина в крови. Оказалось, что для достижения положительного результата необходимо сократить рацион всего на 300 калорий в день.