Женщинам старше 40 лет следует потреблять меньше мяса, поскольку с возрастом оно начинает плохо усваиваться, и лучше обратить внимание на белки молочного и растительного происхождения.
Как
Как писал News.ru, специалисты из университета Дьюка в Северной Каролине (США) выявили простой и эффективный способ безопасного снижения веса. В ходе проведённого эксперимента, в котором приняли участие добровольцы в возрасте до 50 лет, каждый из них в среднем потерял до семи килограмм лишнего веса, после чего у них нормализовалось давление и снизился уровень холестерина в крови. Оказалось, что для достижения положительного результата необходимо сократить рацион всего на 300 калорий в день.