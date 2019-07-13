https://static.news.ru/photo/b7922964-a6aa-11e9-95c6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Специалисты из Американской ассоциации диабета посоветовали людям, желающим быстро избавиться от лишнего жира на животе, готовить еду на подсолнечном, оливковом и рапсовом маслах.

Проведённое исследование показало, что благодаря содержанию в них мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, при соблюдении диеты можно добиться стройной талии и плоского живота.

Диетологи советуют обратить внимание на полезные жиры и масла, которые содержатся в рыбе, авокадо, орехах и йогурте. Их стоит употреблять дозированно.

При этом использование кокосового и пальмового масел провоцируют накопление брюшного жира в организме, поэтому их лучше совсем исключить из рациона, сообщает портал Express.

Абдоминальное ожирение является самым распространённым в мире. На первой стадии этого заболевания окружность талии у мужчин находится в пределах 94 сантиметра, а у женщин достигает 80 сантиметров.

Ранее News.ru писал о том, что медики назвали пять эффективных способов борьбы с лишним жиром на животе, следуя которым можно добиться видимых результатов всего за месяц. При этом специалисты подчёркивают, что добиться плоского живота могут только люди, чей лишний вес не превышает 10 килограммов. Прежде всего необходимо отказаться от употребления соли и сахара.