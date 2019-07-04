https://static.news.ru/photo/6c97e9cc-9e6b-11e9-83b1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Врач-диетолог Центра эстетической красоты Елена Соломатина прокомментировала исследование испанских медиков, которое указывает на пользу употребления молока для снижения риска развития ряда серьёзных заболеваний. Речь идёт о диабете второго типа, метаболическом синдроме и онкологии.

По мнению эксперта, выводы европейских коллег спорны, так как молоко плохо усваивается организмом, особенно у людей пожилого возраста. При этом она согласилась с идеей о пользе молочных продуктов.

Соломатина пояснила, что содержащийся в переработанной продукции кальций способствует сжиганию жира и, как следствие, исключает возможность появления диабета второго типа и метаболического синдрома. Кроме того, в «кисломолочке» больше белков, которые предотвращают атеросклероз и онкологические заболевания, передаёт « Вечерняя Москва ».

Ранее News.ru писал, что сотрудники испанского Университета Гранды и Мадридского университета исследовали 14 работ, которые анализируют роль молока и молочных продуктов в профилактике хронических болезней. По словам учёных, умеренное потребление этого напитка способно снизить риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.