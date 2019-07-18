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Главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян прокомментировал бытующее мнение о вреде пальмового масла. По его словам, само масло не только безвредно, но и полезно.

Оно (пальмовое масло — ред.) безопасно, как и другие растительные масла, — подчеркнул он в беседе с РИА Новости .

Очищенное пальмовое масло, по его словам, не содержит полиненасыщенных жирных кислот, поэтому оно хорошо для профилактики развития атеросклероза и нарушений липидного обмена. При этом есть некоторые вопросы к транспортировке масла и недобросовестным производителям, которые пытаются сэкономить.

Но что нас волнует — неправильная транспортировка вплоть до того, что — так пишут, я не видел — после нефти в танкерах везут пальмовое масло. Естественно, категорически против. Оно должно быть именно как пищевое и рафинированное, — уточнил Тутельян.

Ранее News.ru писал, что депутаты хотят повысить налог на пальмовое масло. Законопроект о лишении этого продукта льгот на НДС и возврате к ставке в 20% планируется внести в Госдуму 18 июля. По мнению граждан, еда с использованием пальмового масла теряет в качестве и даже может вредить здоровью.