Греческий салат Фото: Wikimedia Commons

Диетолог Елена Соломатина прокомментировала слова телеведущей Елены Малышевой о том, что лучшей в мире диетой является средиземноморская. По словам эксперта, такой рацион пойдёт на пользу только здоровым людям без заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Переизбыток клетчатки, содержащейся в бобовых и зелени, вреден для больных панкреатитом или язвой. Соломатина порекомендовала переходить на такое питание постепенно и только после консультации с врачом.

Кроме того, отметила диетолог, такая диета не подойдёт тем, кто работает зимой на свежем воздухе, так как может оказаться недостаточно насыщенной, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее News.ru писал, что Малышева назвала средиземноморскую диету, в меню которой входит 1,2 кг зелени в день, самой лучшей. Все другие, считает ведущая программы «Жить здорово!», не настолько эффективны, а белковые и вовсе не могут стабилизировать процесс похудения.

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