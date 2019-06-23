https://static.news.ru/photo/c369aa04-95ad-11e9-b8f4-fa163e074e61_1024.jpg Греческий салат Фото: Wikimedia Commons

Диетолог Елена Соломатина прокомментировала слова телеведущей Елены Малышевой о том, что лучшей в мире диетой является средиземноморская. По словам эксперта, такой рацион пойдёт на пользу только здоровым людям без заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Переизбыток клетчатки, содержащейся в бобовых и зелени, вреден для больных панкреатитом или язвой. Соломатина порекомендовала переходить на такое питание постепенно и только после консультации с врачом.

Кроме того, отметила диетолог, такая диета не подойдёт тем, кто работает зимой на свежем воздухе, так как может оказаться недостаточно насыщенной, передаёт « Вечерняя Москва ».

Ранее News.ru писал, что Малышева назвала средиземноморскую диету, в меню которой входит 1,2 кг зелени в день, самой лучшей. Все другие, считает ведущая программы «Жить здорово!», не настолько эффективны, а белковые и вовсе не могут стабилизировать процесс похудения.