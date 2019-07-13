https://static.news.ru/photo/343a241c-a647-11e9-b2c7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала употреблять даже приготовленные дома бургеры не чаще раза в неделю из-за их высокой калорийности.

Самая главная проблема подобной еды — это довольно высокая калорийность и несбалансированный состав, — сообщила специалист АГН «Москва».

Булочка, котлета с высоким содержанием жира, калорийные соусы в конечном счёте могут обернутся 350 ккал. Поэтому включать гамбургеры в свой рацион можно лишь изредка, а ещё лучше — готовить их самостоятельно.

Домашний вариант вполне можно включать в рацион раз в одну-две недели, — подчеркнула медик.

Как писал News.ru, Роскачество провело масштабное исследование бургеров, продающихся в российских ресторанах. Специалисты оценили качество пищи и проверили её на содержание антибиотиков. Так, самым калорийным оказался бутерброд под названием «Классика», который готовят в сети ресторанов Black Star Burger. Самым диетическим — «Шефбургер» из KFC. При этом в нём же — и самая большая котлета из всех исследованных образцов. Самой маленькой эксперты признали котлету у «Биг Мака», купленного в McDonalds.