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Кручение хулахупа оказывается эффективным для похудения в комплексе с другими мероприятиями. Так считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доктор персонифицированной медицины Маргарита Королёва.

Она прокомментировала эксперимент специалистов Хельсинкского университета, в результате которого они выяснили, что хулахуп более эффективен для похудения, чем ходьба. Учёные разделили женщин с избыточным весом на две группы: участницы первой вращали обруч по 13 минут в день, а второй – совершали по 10 тысяч шагов ежедневно. В результате у первой группы было зафиксировано уменьшение талии на 3 см и увеличение мышечной массы. Женщины, занимавшиеся ходьбой, такого эффекта не достигли.

По словам специалиста, чтобы похудеть, одних физических нагрузок недостаточно. Необходимо также следить за питанием и режимом сна.

Необходимо пересмотреть и изменить свою жизнь: своё питание, например, сделать его рациональным, сбалансированным, которое не будет насыщено жирами, солью и сахаром. Нужно отказаться от вечерней, поздней пищи и своевременно ложиться спать. Всё дело в том, что сжигание жира происходит в ночное время с половины двенадцатого до трёх часов ночи. Так что рациональный и умеренный сон имеет значение, – цитирует диетолога Nation News .

Она отметила, что физические нагрузки должны быть регулярными, умеренными и рассчитанными индивидуально. По мнению эксперта, хулахуп не поможет справиться с внутренним жиром, находящимся в брюшной полости, однако он может стать первым шагом к изменениям.

Ранее News.ru писал, что врач-диетолог Елена Соломатина заявила о вреде попыток резкого похудения перед отпуском. По её словам, внезапное голодание может стать причиной сбоев в пищеварении, что приведёт к ещё большему набору веса.