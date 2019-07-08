Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, возможно, не удастся спасти правую руку девочке, пострадавшей от побоев в Ингушетии.

К сожалению, сейчас прежние прогнозы о спасении правой кисти не подтверждаются. Сейчас врачи борются за левую руку, — цитирует «Интерфакс» Кузнецову.

Как писал News.ru, медики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля рассказали о самочувствии семилетней Аишы Ажиговой, жестоко избитой родной тётей в Ингушетии. Её доставили в НИИ с множественными ушибами и травмами, у неё был выраженный сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Медики надеялись, что жизнеспособность тканей будет восстановлена и малышке удастся сохранить руку.

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