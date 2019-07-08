Девочке из Ингушетии придётся ампутировать правую кисть
Мария Кузнецова
16:04, 08 июля 2019
https://static.news.ru/photo/7caa406c-a181-11e9-945d-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, возможно, не удастся спасти правую руку девочке, пострадавшей от побоев в Ингушетии.
К сожалению, сейчас прежние прогнозы о спасении правой кисти не подтверждаются. Сейчас врачи борются за левую руку, — цитирует «Интерфакс» Кузнецову.
Как писал News.ru, медики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля рассказали о самочувствии семилетней Аишы Ажиговой, жестоко избитой родной тётей в Ингушетии. Её доставили в НИИ с множественными ушибами и травмами, у неё был выраженный сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Медики надеялись, что жизнеспособность тканей будет восстановлена и малышке удастся сохранить руку.