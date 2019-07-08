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Ежедневное употребление 120–150 граммов грибов не несёт вреда для здоровья. При этом витамины и полезные вещества продукта положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, а также обладают противоопухолевым эффектом.

Об этом рассказала врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова, сообщает РИА Новости. По её словам, отказаться от употребления грибов нужно только при...