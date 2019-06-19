https://static.news.ru/photo/fb46e0ca-928a-11e9-ace0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Родителям следует воздержаться от надевания памперсов малышам в течение лета. Это связано с тем, что в жаркую погоду использование одноразовых подгузников может привести к нарушению теплообмена и перегреву, заявила детский аллерголог-иммунолог Елизавета Рыбникова.

По её словам, первыми симптомами перегрева у малыша становятся вялость, покраснение кожи, сухость слизистых, отказ от еды.

Если малыш спит в непривычное для него время, долго не просыпается, нужно бить тревогу — возможно, он уже без сознания. Необходимо немедленно вызвать скорую, — цитирует Рыбникову АГН « Москва ».

Чтобы избежать таких последствий, следует как можно чаще гулять с малышом. Купать его рекомендуется под душем при температуре воды 37 градусов. При этом воздух в помещении необходимо периодически увлажнять.

Ранее, как писал News.ru, Роскачество проверило детские подгузники на безопасность, и те не вызвали нареканий. Исследователи не нашли токсичных веществ, тяжёлых металлов и канцерогенов во время изучения контрольных партий.