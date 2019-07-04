https://static.news.ru/photo/b633a966-9e6d-11e9-9ee7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

Свыше 40 тысяч женщин в рамках запущенного в Москве проекта «Скрининг рака молочной железы» сделали маммографию с марта 2018 года. Об этом сообщил директор ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий» Сергей Морозов.

В марте 2018 года стартовал пилотный проект департамента здравоохранения Москвы — «Скрининг рака молочной железы». На данный момент более 42 тысяч москвичек сделали бесплатную маммографию в рамках проекта, — цитирует Морозова АГН « Москва ».

По его словам, программа направлена на выявление онкологии на ранних стадиях.

К сожалению, сегодня именно эта болезнь (рак молочной железы. — News.ru) на первом месте в рейтинге онкозаболеваний у женщин, — добавил специалист.

После прохождения маммографии, занимающей около 15 минут, женщина при необходимости приглашается на дополнительное обследование, на которое после запуска проекта было отправлено более 3200 пациенток. Среди них выявлено 202 случая рака молочной железы, причём у более 80% из них — на ранней стадии.

К группе риска относятся женщины в возрасте 50–69 лет, не проходившие маммографию на протяжении последних двух лет, а также при наличии изменений кожи груди, выделений из молочной железы, болей и ощущаемых новообразований.

Как рассказал News.ru онколог-маммолог, хирург Аркадий Аксененко, уменьшить возможность появления рака молочной железы могут достаточно ранние роды — в 19–20 лет, а также грудное вскармливание на протяжении более года.