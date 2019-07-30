https://static.news.ru/photo/1aa81a8c-b2ad-11e9-b159-fa163e074e61_660.jpg Анталья Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько десятков россиян скончались в турецкой Анталье с начала года. Об этом сообщил российский генконсул Олег Рогоза.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев в трагическом исходе виноваты сами туристы. Перед поездкой на отдых далеко не все адекватно оценивают состояние своего здоровья и не следуют рекомендациям врачей. В первую очередь это касается пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата, отметил генконсул России в Анталье.

Нередки несчастные случаи, когда туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии, — рассказал Рогоза в интервью РИА Новости .

Ежегодно, подчеркнул он, фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов. В текущем году из Антальи санавиацией в российские медучреждения были эвакуированы восемь тяжелобольных.

Ранее News.ru сообщал, что в России разрабатывают сервис, который позволяет определить, безопасно ли купаться в Чёрном море. Он будет работать на основе спутникового мониторинга и метеоданных.