Врач-дерматолог Роберт Гниадеки из Альбертского университета в Канаде рассказал, какие действия нужно принять при появлении солнечного ожога. Начать следует с охлаждения кожи влажной тканью.
После охлаждения на поражённый участок необходимо нанести увлажняющее средство без отдушек либо крем с гидрокортизоном. Медик предупредил, что обрабатывать ожог йогуртом, пищевым маслом или лимоном нельзя, пишет издание
Затем надо принять ибупрофен и пить большое количество воды для восполнения в организме недостатка жидкости. В случае появления на коже волдырей следует для предотвращения инфекции использовать местный антибиотик.
Если началась рвота или из-за пузырьков на коже образовалась корка, необходимо обращаться к медикам.
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