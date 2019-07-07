https://static.news.ru/photo/ce7aace8-a0db-11e9-9ad6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bildverlag Bahnmüller/imageBROKER.com/Global Look Press

Врач-дерматолог Роберт Гниадеки из Альбертского университета в Канаде рассказал, какие действия нужно принять при появлении солнечного ожога. Начать следует с охлаждения кожи влажной тканью.

После охлаждения на поражённый участок необходимо нанести увлажняющее средство без отдушек либо крем с гидрокортизоном. Медик предупредил, что обрабатывать ожог йогуртом, пищевым маслом или лимоном нельзя, пишет издание Medicalxpress .

Затем надо принять ибупрофен и пить большое количество воды для восполнения в организме недостатка жидкости. В случае появления на коже волдырей следует для предотвращения инфекции использовать местный антибиотик.

Если началась рвота или из-за пузырьков на коже образовалась корка, необходимо обращаться к медикам.

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