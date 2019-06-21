https://static.news.ru/photo/6a82b536-9416-11e9-8c8d-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Баталина Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Главврач саратовского областного онкодиспансера Сергей Вертянкин издал приказ о платных консилиумах для определения дальнейшего лечения пациентов. Этой нормой возмутилась депутат Госдумы Ольга Баталина.

Я эту историю так не оставлю, — написала Баталина в Facebook .

Парламентарий подчеркнула, что консилиум — это главное, с чего начинается лечение онкобольного, и вводить его в перечень платных услуг недопустимо.

Это значит, есть очередь пациентов, ждущих проведения консилиума, и их стимулируют оплатить ускорение его назначения. Это плохо и для тех, кто платит за то, что должен получить бесплатно! И для тех, кто не может заплатить, потому что теперь его очередь ещё отодвинется, — подчеркнула Баталина.

По её мнению, коммерческие консилиумы возможны для иностранных граждан, которые не платят страховые взносы.

Остальное надо исключать. И лучше оперативно и добровольно, без вмешательства контрольных органов, — резюмировала депутат.

В региональном Минздраве, в свою очередь, заявили, что сроки оказания помощи больным в саратовском онкодиспансере, как прописано в нормативах, не превышают двух недель с даты установления первичного диагноза или верификации злокачественного новообразования, пишет ИА «Свободные новости» .

Основная цель введения данной медицинской услуги в перечень платных услуг — это обеспечение проведения онкоконсилиума гражданам, не имеющим страхового медицинского полиса (сотрудники МВД, УФСИН, Росгвардии и прочие), иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также с целью осуществления взаиморасчётов между ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» и медицинскими организациями Саратова. Проведение онкоконсилиума на платной основе не влияет на срок ожидания данного вида медицинской помощи, — заявили в ведомстве.

Чиновники уверяют, что платные услуги в медучреждении якобы «оказываются в строгом соответствии» с нормативно-правовыми актами.

Как писал News.ru, ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения Саратовской области отреагировали на критику президента Владимира Путина и главы Минздрава Вероники Скворцовой в свой адрес. По мнению руководства страны, местные региональные власти плохо справляются с лекарственным обеспечением населения.