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Число рождаемых гермафродитов в России сократилось

Bernd Settnik/dpa/Global Look Press эксклюзивы

здоровье [ версия для печати ]

Число детей, которые рождаются с врождённой аномалией развития «неопределённость пола и псевдогермафродитизм», в России с каждым годом становится всё меньше. Так, из данных Минздрава, с которыми ознакомился News.ru, следует, что в 2013 году было зафиксировано 109 случаев подобного диагноза, в 2014 — 84, в 2015 — 42, в 2016 — 53. В 2017 году диагноз был поставлен всего 23 пациентам.

Германия в 2013 году разрешила регистрировать детей с интерсексуальностью как граждан «неопределённого пола». Пол ребёнка в таких случаях отмечается буквой «X».

В России в подобной ситуации гендерную принадлежность ребёнка определяют сами врачи.

«Вопрос пола решают на операционном столе хирурги и эндокринологи. Если исходя из внутреннего строения проще из ребёнка сделать девочку, скорректировав внешне половые органы, то так и делают», — сказал News.ru эндокринолог-андролог Александр Фомин.

Как ранее писал News.ru, в России ежегодно рождаются десятки детей с врождённой аномалией развития «неопределённость пола и псевдогермафродитизм». Это нарушение, при котором наружные половые органы имеют признаки женского и мужского пола. 


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