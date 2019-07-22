https://static.news.ru/photo/7d060776-ac94-11e9-a10e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Voller Ernst/Siegfried Steinac/Global Look Press

Эстетический хирург и консультант по онкопластике груди из Великобритании доктор Жаклин Льюис перечислила самые распространённые заблуждения касательно женской груди.

В качестве первого такого мифа она привела мнение о том, что упругость груди во многом зависит от физических упражнений. По её словам, тренировки правда могут сделать грудь более плотной, но в большей степени упругость зависит от количества жировой и грудной тканей в организме, а также от качества кожи. С возрастом жировой ткани становится больше, а кожа и связки растягиваются, поэтому грудь провисает.

Второе популярное заблуждение — роль бюстгальтера в сохранении формы груди. По словам эксперта, нижнее бельё хоть визуально и корректирует её, но стоит его снять, и грудь примет естественный вид. Не спасает ситуацию и сон в бюстгальтере, мнение, что таким образом можно сохранить форму, ошибочно.

Третье по популярности заблуждение — миф о том, что грудь растёт лишь до 17 лет. Во время беременности и кормления грудью она становится значительно больше.

Кроме того, доктор поделилась способом увеличить грудь без хирургического вмешательства. Для этого нужно пить чай с фенхелем, оказывающим на неё эстрогенный эффект. При этом Льюис предупредила, что результат будет временным.

Ранее News.ru писал о том, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова обнародовала в соцсети фотографию с грудью, едва прикрытой прозрачным бельём. Таким образом она решила проиллюстрировать, что нет ничего сексуальнее, чем свобода.