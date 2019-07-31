https://static.news.ru/photo/d0346e40-b425-11e9-9040-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Учёные из Университета королевы Марии в Лондоне провели исследование, в ходе которого выявили единый тест, способный определить опасные случаи предраковых заболеваний у женщин. Речь идёт о дисплазии шейки матки, которая может перерасти в онкологию и потребовать хирургического вмешательства.

В Великобритании большинству женщин с этим заболеванием рекомендуют незамедлительную операцию, однако процедура может привести к выкидышам и преждевременным родам во время будущей беременности. Эксперты попытались найти альтернативный путь для пациенток.

Согласно результатам исследования, выявить возможность перехода дисплазии из умеренной в тяжёлую стадию позволяет тест метилирования ДНК S5. Это было установлено в ходе работы со 149 женщинами из Финляндии в возрасте около 26 лет, у которых было диагностировано заболевание.

Учёные надеются, что их открытие позволит снизить количество хирургических вмешательств. Тест даст пациенткам больше шансов на нормальную беременность в будущем.

В настоящее время процедура находится на стадии разработки. В случае полного успеха она станет доступна в Азии уже в 2020 году, передаёт Medical Xpress .

Ранее News.ru писал, что около 70% жителей России сталкивались с онкологическими заболеваниями — им или их знакомым медики ставили такой диагноз. Об этом говорится в докладе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).