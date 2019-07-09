https://static.news.ru/photo/fea8ed0a-a237-11e9-b710-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rudolf/Arco Images GmbH/Global Look Press

Люди, имеющие большое количество родинок на теле, могут заболеть меланомой, сказал News.ru врач дерматолог-косметолог Зоя Константинова. По её словам, больше 50 пигментированных образований в несколько раз увеличивают вероятность появления заболевания.

Если человек генетически предрасположен к появлению этих пигментированных образований, то каждый хороший загар будет множить их количество. Родинки появляются чаще в двух возрастных периодах: от 20 до 30 лет и в 40–50 лет, — заявила врач.

Также она отметила, что людям со светлой кожей и голубыми глазами не стоит загорать вообще. Она советует им находиться в часы солнечной активности в тени.

Как ранее писал News.ru, в разгар отпусков многие едут на море, в жаркие страны. Врачи предупреждают: активно загорая, можно заболеть серьёзным недугом. Вероятность появления меланомы (злокачественная опухоль пигментных клеток кожи. — Ред.) в два-три раза увеличивается, если человек за свою жизнь получил больше 26 солнечных ожогов. Подробнее читайте в эксклюзивном материале News.ru.