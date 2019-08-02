https://static.news.ru/photo/01263a54-b518-11e9-9d4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе научились выявлять минимальные изменения бета-белка амилоида в крови пациентов. Это позволит с точностью до 94% обнаруживать болезнь Альцгеймера до того, как у больного разовьётся потеря памяти и спутанность сознания.

Причины возникновения заболевания остаются неизвестными, однако оно приводит к образованию амилоидных бляшек в головном мозге, которые мешают нормальной работе нейронов. По данным учёных, отложения появляются за 20 лет до проявления симптомов, которые можно увидеть при сканировании.

Эксперты обнаружили, что болезнь Альцгеймера можно предсказать ещё до её появления, если уровни амилоида в крови сочетаются с такими факторами риска, как возраст и наличие у пациента генной мутации APOE4. Тест имеет огромное значения, так как медики в настоящее время не могут лечить заболевание, но разрабатывают способы снижения вреда.

Зная, что у пациента разовьётся болезнь, специалисты смогут замедлить этот процесс при помощи профилактических препаратов. Авторы исследования уверены, что тест позволит обследовать тысячи людей за месяц. Большее количество людей с выявленной ранней стадией заболевания позволит повысить эффективность разработок лекарств и способов лечения, передаёт The Telegraph .

Ранее News.ru писал, что в Минздраве рассказали, как отсрочить болезнь Альцгеймера. Главный гериатр страны назвал методы уменьшить риск развития недуга.