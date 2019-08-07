Министерство иностранных дел Германии выпустило рекомендацию для туристов, собирающихся посетить Египет. Её передает Ассоциация туроператоров России.
В рекомендации отмечается, что основными источниками кишечной палочки являются баранина, говядина, сырые овощи и фрукты. Также туристам советуют не пить воду из-под крана, сообщает АТОР. Кроме того, была приложена статистическая информация о том, что в этом году более тридцати жителей Германии уже заразились этой инфекцией.
Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор назвал инфекцию, поразившую детей в подмосковном лагере. Причиной заболевания детей в подмосковном лагере «Олимп» стала норовирусная инфекция.