В Москве официально открылись бахчевые развалы. Всего в городе работает около 230 торговых точек, в области — более 400. Сочные плоды в столицу привезут из Астрахани, Ростова, Краснодара и Дагестана. Килограмм арбуза обойдётся в среднем от 30-40 рублей, дыни — от 50-60 рублей в зависимости от сорта.

Эксперты советуют во время поедания арбуза слишком не усердствовать. Большинство плодов выращивают с применением пестицидов и нитратов. Это химические средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений. В больших количествах они могут вызывать отравление.

Токсины чаще всего сохраняются в кожуре, при этом затрагивая и саму мякоть. Обычно очаг «поражения» распространяется на 2-3 сантиметра от края корочки. Поэтому лучше не доедать арбуз до конца. Об этом рассказал врач-инфекционист 2-го отделения Инфекционной клинической больницы № 1 Илья Филин.

Некоторые владельцы животных дают корочку с остатками мякоти арбуза любимому псу. Делать этого нельзя! Пестициды и нитраты в больших количествах вызывают кишечные инфекции не только у людей, но и у животных. Илья Филин врач-инфекционист

Чтобы сохранить здоровье, также нельзя резать немытый арбуз. На корке ягоды могут содержаться опасные химикаты. Поэтому перед употреблением плод нужно всполоснуть под струёй воды с применением губки или жесткой щетки.

По этой же причине нельзя пробовать арбуз на рынке. Не соглашайтесь, если продавец предлагает вам отрезать «на пробу». Не покупайте уже разрезанный плод. Скорее всего, кожуру не помыли перед разделыванием, — сообщил Илья Филин.

Советник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко в беседе с News.ru дал ещё один совет по выбору арбуза: лучше покупать плоды среднего размера, чем очень большие.

Слишком маленький арбуз может оказаться неспелым. Большой — есть вероятность, что выращивали с большим количеством нитратов. Оптимальный размер плода — 3-4 килограмма. Скорее всего он будет более натуральным. Алексей Алексеенко советник руководителя Россельхознадзора

Отравиться арбузом можно даже если изначально вы купили качественный плод. Он может стать опасным для здоровья в процессе хранения. Эксперты говорят: разрезанный арбуз нельзя держать в холодильнике более 12 часов. Сладкая мякоть — идеальная среда для размножения бактерий, легко можно «заработать» кишечную инфекцию. Самый лучший вариант — сразу съесть весь арбуз.

Сладкая мякоть — это не только вкусно, но и полезно. Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова объяснила, что сладкие плоды содержат много жидкости, но при этом обладают мочегонным действием. Это является профилактикой отёков. Также арбузы содержат в своём составе микроэлементы — калий и цинк.

При этом диетолог предупредила: арбуз нежелательно сочетать с некоторыми продуктами. Например, мякоть лучше не есть вприкуску со сладостями — шоколадом, мармеладом, конфетами. Также лучше не употреблять арбуз в сочетании с помидорами.

Арбуз — это тоже сладость. Обилие простых углеводов в одной порции усиливает риски нарушения пищеварения. Что касается помидоров, в них, как и в арбузах, более высокое содержание вещества ликопина. Превышение нормы потребления этого вещества также грозит проблемами с пищеварением. Антонина Стародубова главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы

Эксперт пояснила, арбуз можно есть как в качестве отдельного блюда, так и вместо десерта. За один раз здоровый человек может 700 граммов мякоти. Если у вас проблемы с органами пищеварения, разовую порцию лучше сократить до 500 граммов.