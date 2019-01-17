Аптеки Подмосковья перейдут на электронные рецепты

Депутаты Московской областной думы хотят расширить возможности аптек по работе с рецептами. Помимо традиционных бумажных рекомендаций лекарственных препаратов провизоры смогут принимать и электронные версии документа.
Соответствующие изменения и дополнения в закон «О здравоохранении в Московской области» находятся на стадии обсуждения, сообщает телеканал «360».
Поправки решено внести в связи с изменениями в Федеральном законодательстве. Они направлены на создание правовых основ использования информационных технологий в сфере здравоохранения.
Ранее в Санкт-Петербурге, как писал News.ru, президент Владимир Путин проинспектировал работу одной из аптек. После неожиданного визита главы государства она стала местной достопримечательностью. Люди приходили туда не только за лекарствами, но и за автографами к фармацевту.