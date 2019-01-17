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Аптеки Подмосковья перейдут на электронные рецепты

Лантюхов Сергей/New.ru

здоровье [ версия для печати ]

Депутаты Московской областной думы хотят расширить возможности аптек по работе с рецептами. Помимо традиционных бумажных рекомендаций лекарственных препаратов провизоры смогут принимать и электронные версии документа.

Соответствующие изменения и дополнения в закон «О здравоохранении в Московской области» находятся на стадии обсуждения, сообщает телеканал «360».

Поправки решено внести в связи с изменениями в Федеральном законодательстве. Они направлены на создание правовых основ использования информационных технологий в сфере здравоохранения.

Ранее в Санкт-Петербурге, как писал News.ru, президент Владимир Путин проинспектировал работу одной из аптек. После неожиданного визита главы государства она стала местной достопримечательностью. Люди приходили туда не только за лекарствами, но и за автографами к фармацевту.


#Московскаяобласть #рецепты #аптеки
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