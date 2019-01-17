Аптеки Подмосковья перейдут на электронные рецепты

https://news.ru/storage/news/ac011f3b98660fd5a44b0b2f32891c5b/af0f4fc1-c9d8-46e0-9766-5558c349568a_850.jpg Лантюхов Сергей/New.ru

Депутаты Московской областной думы хотят расширить возможности аптек по работе с рецептами. Помимо традиционных бумажных рекомендаций лекарственных препаратов провизоры смогут принимать и электронные версии документа.

Соответствующие изменения и дополнения в закон «О здравоохранении в Московской области» находятся на стадии обсуждения, сообщает телеканал «360».

Поправки решено внести в связи с изменениями в Федеральном законодательстве. Они направлены на создание правовых основ использования информационных технологий в сфере здравоохранения.

Ранее в Санкт-Петербурге, как писал News.ru, президент Владимир Путин проинспектировал работу одной из аптек. После неожиданного визита главы государства она стала местной достопримечательностью. Люди приходили туда не только за лекарствами, но и за автографами к фармацевту.