Прогресс в медицине может быть сведён на нет растущей устойчивостью микробов к антибиотикам. С таким заявлением выступил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Представители организации отмечают: в настоящее время более 50% антибиотиков в мире применяются ненадлежащим образом.

Многие «назначают» неподходящий препарат себе сами по советам родственников или знакомых. Многие люди уверены: при малейших признаках простуды нужно бежать в аптеку за антибиотиками. Хотя при вирусных инфекциях антибиотики не помогают. Также препараты этого вида используются в животноводстве и птицеводстве. Они нужны, чтобы обезопасить живность от серьёзных заболеваний. В результате антибактериальные препараты оказываются в пище.

Несколько лет назад ВОЗ расспросила жителей 12 стран мира об их отношении к антибиотикам. Четверть опрошенных ответили: использование препаратов этого вида, рекомендованных родственниками и друзьями, вполне допустимо. Также, по мнению 64% участников опроса, вирусные инфекции можно лечить антибактериальными препаратами. Вреда не будет.

Россияне тоже верят в чудодейственную силу антибиотиков. Несколько лет назад ВОЗ провёл опрос и выяснил: половина наших соотечественников считают, что антибиотики убивают вирусы так же хорошо, как и бактерии. Поэтому такими препаратами можно лечить любую простуду. Не согласились с этим утверждением только 31% опрошенных.

Сергей Булкин/News.ru

Таким образом, антибиотики постоянно проникают в организмы современных людей. Это приводит к тому, что штаммы многих возбудителей инфекций приобретают устойчивость к их действию. Из-за этого при любом инфекционном заболевании антибиотикотерапия может оказаться неэффективной. Врачи говорят, Россия и мир рискуют совершить «скачок в прошлое». Когда инфекционные болезни становились причиной смерти множества людей. Предпосылки для этого уже есть.

На сайте ВОЗ приведены примеры. Самая распространённая кишечная бактерия Klebsiella pneumoniae не реагирует на антибиотики при лечении уже более чем половины пациентов. Это приводит к появлению внутрибольничных инфекций, таких как воспаление лёгких, инфекции кровотока.

Как минимум в 10 странах (Австралия, Австрия, Канада, Франция, Япония, Норвегия, Словения, Южная Африка, Швеция и Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии) зафиксированы случаи неэффективности в лечении гонореи антибиотиками.

Много проблем возникает при лечении туберкулёза. По данным ВОЗ, в 2016 году было зарегистрировано около 490 тысяч случаев данного заболевания с устойчивостью к двум самым действенным противотуберкулёзным лекарственным средствам. Врачам пришлось применять другие препараты, которые признаны менее эффективными. Надежды на выздоровление у таких пациентов оказалось в разы меньше.

Эксперты отмечают: большинство людей, которым не помогает терапия, злоупотребляли антибиотиками. Их организмы выработали резистентность к этим препаратам.

Любые инфекции, в том числе бактериальные, адаптируются к своим врагам. В ответ на угрозу для жизни они начинают развивать в себе способности противостоять ей, выделяя секрет, ослабляющий или полностью нейтрализующий действие активного вещества противомикробных препаратов. Алексей Бессмертный врач — аллерголог-иммунолог, педиатр

Эксперт настаивает: антибиотики всегда должны приниматься по назначению врача. Медики сначала должны выяснить, какая у человека инфекция, и подобрать препарат, который убивает только те бактерии, которые необходимо уничтожить.

В России часть антибиотиков отпускаются только по рецепту врача, часть — находятся в свободной продаже. К первой категории относят такие препараты, как доксициклин, тетрациклин, амоксициллин, клавулановая кислота. Ко второй — кетоконазол, клиндамицин, метронидазол и другие.

Установленный регламент мало кто соблюдает. Как рассказала News.ru эксперт в области продаж и фармацевтики Наталия Круглова, фармацевты спрашивают рецепты на все антибиотики только в 30% случаев из ста. В большинстве же из них купить любой препарат подобного типа не проблема.

Рецепты на антибиотики не должны оставаться в аптеке после отпуска товара (как рецепты на психотропные препараты. — Ред). Поэтому проверить, продал фармацевт товар по рецепту или нет, просто невозможно. К тому же спрашивать бумагу от врача на антибиотик желательно, но не обязательно. Многие фармацевты ограничиваются утвердительным ответом на вопрос, есть ли рецепт, но не проверяют его наличие. Наталия Круглова эксперт в области продаж и фармацевтики

Чтобы решить эту проблему, должна существовать электронная база назначений препаратов тому или иному пациенту. Чтобы фармацевт самостоятельно смог посмотреть, кому какое лекарство положено.