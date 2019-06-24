https://static.news.ru/photo/4a2a6bf6-9701-11e9-9fc4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gynzanov/Global Look Press

В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, действующим веществом которого является лоперамид.

Как показали исследования на крысах, в такой форме лекарство минует барьер между кровеносной и центральной нервной системой, попадая сразу в мозг. Препарат особо пригодится в экстремальных ситуациях.

Новый препарат разработали учёные Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Нововведение нового лекарства состоит в том, что анальгетик вводится интраназально, через нос, как обычные спреи от насморка, пишет газета « Известия ».

Сообщается, что лекарство уже прошло первый этап испытаний. До перехода к клиническим тестированиям может потребоваться не менее пяти лет.

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