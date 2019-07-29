Во всём мире пищевой аллергией страдают около 5% детей и 3–4% взрослых. Это чрезмерная реакция организма на различные вещества, получаемые из еды. Болезнь проявляется рвотой, диареей, коликами в животе и потерей аппетита. Также недуг может провоцировать аллергический ринит и бронхиальную астму. В особых случаях пищевая аллергия может вызвать анафилактический шок. В таком состоянии человек может терять сознание, сильно отекать, задыхаться, покрываться красными пятнами. Вероятность смерти составляет от 20 до 40%.

Профессор ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова», доктор медицинских наук Людмила Лусс выделяет как минимум три причины развития заболевания.

Первая — функциональные нарушения в желудочно-кишечном тракте. По данным профессора, у большинства людей, страдающих пищевой аллергией, имеются проблемы с пищеварением. Здоровый организм способен защитить себя сам от вредного воздействия.

В норме пищевые продукты расщепляются до соединений, не обладающих сенсибилизирующими свойствами (повышающими чувствительность к чужеродным веществам. — Ред.), а кишечная стенка является непроницаемой для нерасщеплённых продуктов, — пишет в своей работе Людмила Лусс.

Чаще всего люди, обладающие пищевой аллергией, страдают нарушением выработки пищеварительных ферментов, недостаточной функцией поджелудочной железы, дискинезией желчевыводящих путей и кишечника, повышением кислотности желудка. Часто эти недуги провоцируют внешние факторы, например, неправильное питание. Поэтому нередко чтобы избавится от пищевой аллергии, нужно вылечить желудок или печень.

В формировании пищевой аллергии часто играет роль генетическая предрасположенность к этому заболеванию. Как утверждает Людмила Лусс, примерно половина больных, «имеют отягощённый семейный или собственный аллергологический анамнез». Они сами страдают какими-либо аллергическими заболеваниями либо этими недугами болеют их ближайшие родственники. Как сообщил News.ru врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, если у одного родителя есть аллергия, то у ребёнка она будет с 50-процентной вероятностью, если у двух, то со 100-процентной вероятностью.

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Как отмечает в своей работе Людмила Лусс, чаще всего аллергия у человека возникает на белковую пищу. Самые распространённые аллергены — это рыба, морепродукты, яичный белок и молочные продукты.

Врачи предупреждают — не всё, что кажется пищевой аллергией, является ей на самом деле. Иногда под её маской выступает псевдоаллергия. По данным ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, у больных с симптомами аллергии в 35% случаев выявляется истинная аллергия, а в 65% — ложная. Проявляется она почти так же, как настоящая — быстрым появлением сильно зудящих, плоско-приподнятых бледно-розовых волдырей.

В истинной аллергии всегда участвует иммунная система. Она направлена против совершенно конкретной молекулы, которая находится в данном пищевом продукте. Псевдоаллергия развивается по другим законам. В коже есть клетки, которые называются «тучные». Они содержат большое количество вещества, которое называется гистамин. Оно защищает организм от паразитов, «захватывая» их. Иногда после употребления определённых продуктов в кишечнике всасываются вещества, которые имеют способность раздражать эти клетки. Они выбрасывают гистамин, который выбрасывается впустую. Внешне это проявляется сыпью и покраснениями. Владимир Болибок врач — аллерголог-иммунолог

Владимир Болибок предупреждает, что причиной псевдоаллергии могут стать арбузы и дыни, которые как раз вызревают в конце июля. В полезных для здоровья плодах часто содержатся в большом количестве нитраты (соли азотной кислоты). Они накапливаются в большом объёме из азотных удобрений, применяемых при выращивании бахчи.

Под влияние патогенной микрофлоры в человеческом организме они могут превращаться в нитриты. Это токсичные для нашего организма вещества. Они вызывают псевдоаллергию. Могут появиться высыпания на коже, сообщил Владимир Болибок.

Ложную аллергию чаще всего провоцируют продукты, содержащие вещества, которые в итоге превращаются в гистамин либо действуют на наши клетки так, что из них выделяется много гистамина. Они называются гистаминолибераторы. Их много содержится в твёрдом сыре, шоколаде, вине, кислой капусте, вяленой ветчине и говяжьих сосисках, свиной печени, селёдочной икре. Также выброс гистамина может вызывать сильный стресс, который переживает человек.

Лечение истинной и ложной аллергии отличается. В первом случае нужно проводить устранение аллергена, а при псевдоаллергии надо устранить процессы, её вызывающие. Чаще всего это болезни пищеварительной и нервной систем.

Чтобы поставить диагноз псевдоаллергии, нужно исключить истинную аллергию, и для этого проводят специфическое аллергологическое обследование. При псевдоаллергии или других неаллергических реакциях эти тесты отрицательные.