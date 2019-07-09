https://static.news.ru/photo/5482d59a-a2cb-11e9-bfbc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Регулярное употребление абрикосов является идеальной профилактикой при сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с почками и сезонных авитаминозах.

Этот летний фрукт нормализует уровень железа в крови, а также помогает женщинам быстро восстановиться после родов, поэтому беременным стоит обратить на него особое внимание. Оказывает абрикос полезное действие и на организм ребёнка, помогая ему правильно сформироваться в утробе матери.

Кроме того, с помощью абрикосов можно очистить организм от токсинов и шлаков, а также нормализовать уровень холестерина.

Диетологи рекомендуют включать этот фрукт в состав диеты, так как вещества, содержащиеся в нём, способствуют снижению массы тела. Его калорийность составляет 44 ккал на 100 грамм. Благодаря высокой питательности абрикосы способствуют повышению настроения и общего жизненного тонуса, сообщает «Эксперт Online».

Ранее News.ru писал о том, что специалисты из Лондонской медицинской школы установили, что употребление свекольного сока способствует снижению артериального давления без дополнительного применения лекарств. В ходе исследования, в котором приняли участие 15 человек, страдающих гипертонией, выяснилось, что ежедневное употребление стакана сока из свёклы ощутимо снижает как систолическое, так и диастолическое давление. Отмечается, что целебный эффект наблюдается уже через час.